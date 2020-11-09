ЕС рассчитывает получить доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом

Европейский союз намерен обязать социальные сети и мессенджеры раскрывать шифрование сообщений в целях борьбы с терроризмом. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, подготовленный в преддверии встречи глав МВД ЕС.

По данным агентства, терроризм вновь на первом месте в политической повестке Евросоюза в связи с недавними терактами во Франции и Австрии. В документе говорится о необходимости оградить людей от исламизма. И одной из мер борьбы является предоставление правительствам возможности доступа к зашифрованным смс, которые переправляют друг другу пользователи в различных мессенджерах и социальных сетях.

При этом отмечается, что соцсети и другие провайдеры хостинговых услуг будут нести ответственность, если их сервисы станут площадкой для незаконной деятельности или пропаганды преступности, терроризма или ненависти. В связи с этим предлагается создать инструмент для удаления медиа-файлов с террористическим составляющим менее чем через час после того, как о них станет известно.

Отдельно Евросоюз планирует взяться за поиск «технических решений для получения доступа к зашифрованным данным», чтобы «позволить властям реализовывать свои надзорные функции».

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