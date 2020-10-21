Роуминг между Россией и Белоруссией подешевеет в ноябре

Тестирование новых тарифов в роуминге между Россией и Белоруссией начнется с 1 ноября, заявил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, с 1 ноября ставка снизится с 30 центов США (около 23 российских рублей) до 1,5 цента (около 1 рубля), рассказал зампред правительства.

По словам Оверчука, тестирование продлится два месяца, после чего стороны планируют перейти на постоянное применение комфортных абонентских тарифов в роуминге.

В декабре 2019 года была утверждена «дорожная карта» по отмене роуминга на территории Белоруссии и России.

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