Мошенники стали чаще обманывать россиян при помощи опросов

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, пишут «Известия» со ссылкой на ведущего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяну Сидорину.

Она рассказала, что злоумышленники предлагают людям пройти опрос и обещают дать денег после оплаты комиссии.

«Лаборатория Касперского» обнаружила более 2,5 тысячи сайтов с подобными опросами. Это в 2,6 раза больше, чем в 2019 году.

Помимо опросов, злоумышленники обманывают людей обещаниями несуществующих выплат от вымышленных фондов или предложениями поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев связал рост популярности таких опросов с пандемией коронавируса. Арсентьев заметил, что многие потеряли работу и из-за безденежья готовы на что угодно.

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