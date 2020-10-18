Мошенники стали чаще обманывать россиян при помощи опросов
Мошенники придумали новый способ обмана россиян, пишут «Известия» со ссылкой на ведущего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяну Сидорину.
Она рассказала, что злоумышленники предлагают людям пройти опрос и обещают дать денег после оплаты комиссии.
«Лаборатория Касперского» обнаружила более 2,5 тысячи сайтов с подобными опросами. Это в 2,6 раза больше, чем в 2019 году.
Помимо опросов, злоумышленники обманывают людей обещаниями несуществующих выплат от вымышленных фондов или предложениями поучаствовать в беспроигрышной лотерее.
Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев связал рост популярности таких опросов с пандемией коронавируса. Арсентьев заметил, что многие потеряли работу и из-за безденежья готовы на что угодно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мошенники стали совершать вдвое больше краж с банковских счетов граждан
— Россиянам перечислили самые распространенные способы мошенничества