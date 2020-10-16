Названы шесть сценариев хакерских атак на предстоящие выборы президента США

Эксперты компании Check Point назвали шесть возможных сценариев хакерских атак, направленных на президентскую кампанию в США. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Первый сценарий связан со всплеском вредоносных доменов. По данным компании, только в сентябре таковыми оказались 16% от всех доменов, связанных с выборами.

Также хакеры могут создавать и распространять фейковые новости, призванные изменить общественное мнение в США в пользу одного из кандидатов в президенты.

Кроме того, атакам могут подвергнуться системы публикации результатов выборов. Подобная ситуация произошла в ходе президентских выборов на Украине в 2014 году. Тогда злоумышленникам удалось внедрить в систему вредоносное ПО для изменения результатов голосования.

Наиболее необычный сценарий предполагает «войну мемов». В этом случае популярные соцсети наводнят сотни сообщений. Цель такой атаки заключается в обходе алгоритмов блокировки нежелательной информации.

Специалисты не исключают и того, что хакеры попытаются «слить» конфиденциальные документы. Такое уже происходило в 2016 году, когда взлому подверглись системы Демократический партии.

В заключительном сценарии целью DDoS-атак может стать почтовая служба США, благодаря которой возможность проголосовать получают миллионы избирателей. Атака на сервера почтовой службы приведет к значительным задержкам в доставке голосов для подведения итогов.

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