В работе Instagram произошел сбой
Карина Казанцева
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В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что неполадки начались около 22.26 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Германии и других стран.
Большинство пользователей жалуются на то, что не грузятся Stories (55%), 38% — на проблемы с лентой, 5% — с публикацией фотографий.
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