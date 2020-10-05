В России фиксируется сбой в работе «ВКонтакте»
Ева Краснова
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Россияне массово жалуются на неполадки в работе социальной сети «ВКонтакте», сообщает сервис Downdetector.
В частности, 61% пожаловавшихся сообщили о том, что у них не работает сайт, еще 27% указали, что не могут отправить сообщения и 11% — не могли зайти.
Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Казани и Самары.
В настоящее время причины неполадок неизвестны.
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