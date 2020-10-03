Эксперт объяснил, как можно отследить выключенный смартфон

Директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков сообщил, что отследить отключенный телефон можно тогда, когда устройство «начинено» различными маячками, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что во всех остальных случаях полностью отключенный смартфон является «кирпичом», поскольку все цепи в гаджете разомкнуты.

«Самый простой способ убедиться, что выключенный телефон не излучает никаких сигналов – поднести выключенный гаджет к музыкальной колонке, микрофону, радио. Приборы поймают на близком расстоянии сигнал и начнут фонить», — рассказал Солдатенков.

Эксперт добавил, что быстро разряжаемый аккумулятор — еще один признак встроенных в гаджет «жучков» и «маячков» слежения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Телефон живет своей жизнью»: как распознать прослушку

— Лучше отключить: что не так с геолокацией на смартфоне

— Шпион на запястье: в чем опасность смарт-часов