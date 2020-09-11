В Apple разъяснили ситуацию с российскими СМИ в украинском App Store

Американская компания Apple внесла уточнение в свои предыдущие сообщения о требованиях СБУ удалить мобильные приложения некоторых российских СМИ из украинского сегмента App Store, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как объяснили в корпорации, Apple не удаляла из App Store на Украине приложения российских телеканалов.

«Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — сказали в компании.

Ранее сообщалось, что приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и Вести.ру, МИА «Россия сегодня» удалили из каталога App Store на Украине по требованию СБУ.

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