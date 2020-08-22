Эксперт объяснил опасность беспроводных наушников

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал об опасности беспроводных наушников. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, больше всего стоит беспокоиться о том, что Bluetooth-наушники излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга.

«Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — заявил Тимофеев.

При этом он отметил, что наибольшую опасность представляют реплики под качественные наушники, так как от них страдает слух.

Научный сотрудник также назвал способ проверки на безопасность беспроводных наушников. Так, нужно положить гаджет на стол и, надев наушники, отходить от него. Если сигнал на расстоянии несколько метров становится слабым, то аппарат не представляет опасности.

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