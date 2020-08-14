Спрос на ноутбуки в начале августа вырос более чем в два раза

Аналитики AliExpress в первую неделю августа зафиксировали значительный рост интереса к ноутбукам, планшетам и компьютерным комплектующим. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Так, спрос на ноутбуки вырос в 2,2 раза по сравнению с последней неделей июля. Самыми популярными компьютерами стали модели с размером дисплея в 14 или 15,6 дюйма.

На 20% выросли продажи компьютерных комплектующих — графических карт, материнских плат, процессоров и оперативной памяти. Спрос на планшеты вырос на 43% — пользователей больше всего интересовали планшеты с дисплеями 10,1 и 8 дюймов.

Такой рост популярности компактных девайсов эксперты AliExpress объясняют началом периода подготовки учебному году.