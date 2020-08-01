TikTok не планирует уходить из США
Приложение TikTok не будет прекращать работу на территории США, рассказала генеральный менеджер сервиса в Соединенных Штатах Ванесса Паппас.
«Мы не планируем никуда уходить... Мы здесь надолго», — заявила Паппас.
Она выразила благодарность американским пользователям приложения и отметила, что TikTok уже обеспечил работой 1,5 тысячи человек в США и планирует создать еще 10 тысяч рабочих мест в ближайшие три года.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен санкционировать блокировку приложения на всей территории страны из-за того, что оно, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.
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