Роскомнадзор не успевает создать «суверенный Рунет» вовремя

597 млн рублей из бюджета на создание в рамках «суверенного Рунета» информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не привели к запланированному результату в установленные сроки. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Счетную палату.

»Роскомнадзором не обеспечено в срок введение в эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Центр управления и мониторинга сетями связи, согласно «закону об устойчивом Рунете», должен принять на себя централизованное управление интернетом в случае возникновения угроз.

Ранее сообщалось, что учения по обеспечению устойчивости и безопасности рунета были отложены из-за невозможности провести подготовительную работу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

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