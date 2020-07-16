Twitter заблокировал сменившие пароли аккаунты после атаки хакеров

Компания Twitter уведомила в своем микроблоге, что заблокировала все аккаунты, которые пытались поменять пароль в течение 30 дней.

Компания отметила, что сделала это в целях предосторожности и в качестве меры реагирования для защиты безопасности людей.

При этом у нее отсутствуют данные о том, что пароли действительно были украдены.

Ранее хакеры разместили на страницах бизнесменов и знаменитостей фейковые сообщения о возможности удвоить денежные средства, которые поступят от пользователей на биткойн-кошелек.

На данный момент контроль над большинством аккаунтов уже удалось вернуть.

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