Хакеры провели DDoS-атаку на сайт Общественной палаты РФ
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Хакеры провели DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ОП РФ уточнили, что хакерская атака происходит второй раз за сутки.
В Общественной палате отметили, что проводятся работы по восстановлению работы сайта.
Там также добавили, что хакерский IP-адрес зарегистрирован на территории Украины.
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