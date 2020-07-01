Хакеры провели DDoS-атаку на сайт Общественной палаты РФ

Хакеры провели DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ОП РФ уточнили, что хакерская атака происходит второй раз за сутки.

В Общественной палате отметили, что проводятся работы по восстановлению работы сайта.

Там также добавили, что хакерский IP-адрес зарегистрирован на территории Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Общественной палате РФ заявили о DDoS-атаке на свой сайт