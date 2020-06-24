Эксперт объяснил появление в сети данных пользователей Telegram

Появление данных пользователей Telegram в сети не является результатом утечки из мессенджера, заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Попавшая в интернет база данных является компиляцией других баз, собранных разными методами, пояснил эксперт.

«Основной метод – сбор через открытые системы, чат-боты, авторизации, информирования о регистрации человека по номеру», – добавил Щельцин.

При этом база содержит данные «десятков миллионов пользователей», подчеркнул эксперт. Он отметил, что в сеть могли попасть не только идентификатор и юзернейм, но и имя и фамилия, фотография, номер телефона, отметил специалист. Кроме того, в некоторых случаях в базе могла оказаться и примерная локация пользователя.

Подобные базы используют для «широкого нетаргетированного спама», однако пользователи могут его не увидеть из-за эффективных механизмов Telegrama по борьбе с ним, считает Щельцин.

Ранее сообщалось, что на одном из форумов даркнета обнародовали базу данных пользователей мессенджера Telegram.

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