Китай наказал владельца TikTok за отказ от ценностей социализма

Власти Китая оштрафовали видеосервис Xigua, который принадлежит компании-владельцу социальной сети TikTok ByteDance, сообщается на сайте Государственной администрации по киберпространству.

Всего оштрафовано десять видеосервисов из 31 проверенного, указано в сообщении ведомства. Отмечается, что данные платформы распространяют «вульгарный контент» и «отходят от основных ценностей социализма».

Кроме того, сервисам запрещены регистрация новых пользователей и генерация обновлений для приложений.

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