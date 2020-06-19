Дуров счел разблокировку Telegram хорошим сигналом

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на решение Роскомнадзора снять блокировку Telegram в России.

Он поблагодарил россиян, которые пользовались мессенджером в течение нескольких лет. По его мнению, именно поддержка людей стала одной из причин разблокировки.

Дуров также отметил, произошедшее событие станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов.

«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм», — написал Дуров в Telegram-канале.

Теперь пользователей мессенджера в России ждет улучшение скорости работы приложения, а также прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram станут доступны без VPN. При этом сохранится право на конфиденциальность и тайну личной переписки. Дуров подчеркнул, что это фундаментальный принцип Telegram во всех странах.

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