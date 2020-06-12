Эксперт назвал причины произвольного выключения смартфона

Причиной произвольного выключения смартфона может быть прошивка или какое-то приложение. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на менеджера по телекоммуникации агентства «Фавитон» Романа Попова.​

По его словам, если дело в прошивке или программе, то следует удалить последние загруженные программы, крайний метод — сбросить телефон до заводских настроек, не забыв при этом сделать резервную копию данных.

Кроме того, телефон может выключаться сам по себе, если он защищается от поломки. Такое бывает, когда гаджет перегревается от работы каких-либо программ.

Если же устройство выключается во время звонка, то неполадки могут быть разные, в этом случае лучше сразу обратиться в сервисный центр.

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