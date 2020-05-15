МИД России назвал прямой цензурой блокировку российских сайтов на Украине
Министерство иностранных дел России расценивает продление блокировки российских сайтов и социальных сетей на Украине как акт прямой цензуры, указано в официальном заявлении министерства.
Действия Киева грубо нарушают принципы международного права, в частности свободу выражения мнения и равный доступ к информации, говорится в заявлении. Отмечается, что блокировка интернет-ресурсов является «малой долей» украинской «политики репрессий» в отношений российских средств массовой информации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций в отношении российских сайтов и социальных сетей на территории страны на три года. Таким образом, на украинской территории будут по-прежнему заблокированы «Mail.Ru», «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», а также другие ресурсы и соцсети.
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