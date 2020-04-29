Большинство россиян хотят встретиться с близкими после окончания карантина

Больше половины опрошенных россиян (53%) хотят встретиться с друзьями и родственниками после снятия режима самоизоляции из-за коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ResearchMe и Mail.ru Group, поступившего в «Газету.Ru».

Помимо желания увидеть близких, 42% респондентов выразили желание отправиться на прогулку в парк. Каждый четвертый участник опроса мечтает о шопинге, а каждый пятый – о походе в салон красоты. Около 15% опрошенных хотели бы пойти на концерт, в кино или ресторан.

Во время карантина большинство россиян предпочитают смотреть фильмы, знакомиться с искусством и учиться.

К числу самых востребованных сервисов сейчас относятся онлайн-кинотеатры, онлайн-лекции, экскурсии по музеям, доставка продуктов и онлайн-образование.

Электронная почта, мессенджеры и социальные сети оказались самыми популярными сервисами для удаленной работы.

При этом, по оценкам респондентов, работа в офисе эффективнее удаленного формата (58% против 38%). Только треть опрошенных заявили, что могут работать из дома продуктивно.

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