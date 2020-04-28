Число кибермошенничеств в Москве выросло в три раза за месяц

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В Москве более чем в трое выросло число преступлений, совершенных IT-преступниками. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Ведомство констатировало, что несмотря на снижение основных показателей уличной преступности в период с 1 по 27 апреля, число киберпреступлений растет.

«Остается высоким уровень IT-преступности», — добавили в МВД.

Московская полиция призвала граждан не вестись на сомнительные предложения, полученные по СМС-рассылкам и в мессенджерах.

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