ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/733/12978733/RIAN_5749691.HR-pic905-895x505-98805.jpg">

Водителей, которые нарушили режим самоизоляции и выехали из дома без специального пропуска, не будут штрафовать при помощи дорожных камер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения. При этом один такой снимок с нарушением обойдется гражданину в 5 тыс. рублей. Всего контролировать передвижение людей на дорогах столицы якобы должны были 2,5 тыс. дорожных камер.

Информированный источник рассказал агентству, что эти сведения не верны. По его словам, с 15 апреля никто не собирается вводить такие меры.

«Ближайшие два дня — тоже не верна. Потом посмотрим», — добавил собеседник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Все камеры видеонаблюдения в Москве оснастят функцией распознавания лиц

— В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

— Российские правоохранители начнут искать преступников по татуировкам и походке