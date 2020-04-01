Россия отложила обязательную предустановку своего ПО на технику

Президент России Владимир Путин подписал закон, откладывающий на полгода требование обязательной предустановки российского программного обеспечения, следует из опубликованного документа.

Требование вновь вступит в силу с 1 января 2021 года.

В ноябре 2019 года Госдума приняла закон, обязывающих производителей продаваемой в России техники предустанавливать предписанное правительством российское программное обеспечение.

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