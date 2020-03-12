Решение о штрафе в размере 4 млн руб. для Facebook вступило в силу

Вступило в силу решение Мирового суда Москве, который оштрафовал компанию Facebook за отказ локализовать данные российских пользователей соцсети на территории России. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Таганском суде Москвы.

В феврале суд признал Facebook Inc виновным по ч. 8 статьи 13.11 КоАП «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Как рассказали в московском суде, апелляционной жалобы на решение мирового суда от компании не поступало.

«Решение вступило в силу», — отметили в суде.

Также ранее суд оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ переносить серверы в Россию.

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