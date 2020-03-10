Цукерберг поможет установить оборудование для выявления коронавируса в Калифорнии

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг рассказал, что поможет установить в Калифорнии оборудование, которые будет выявлять коронавирус у людей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, компания финансирует приобретение современных технологий, которые будут диагностировать коронавирус. Благодаря этому оборудованию в Калифорнии улучшатся возможности по проведению тестов по выявлению нового типа вируса.

По официальным данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет 116 223. При этом выздоровели 64 726 человек, а скончались 4 084 заболевших.

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