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На Сахалине водитель джипа снес несколько памятников, проехавшись по могилам

В Южно-Сахалинске пьяный водитель ездил по могилам и снес несколько памятников

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Город Южно-Сахалинск/VK

Пьяный мужчина устроил гонки на сахалинском кладбище и снес несколько памятников, сообщили в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска.

Сегодня утром на кладбище «Христофоровка» заехал Mitsubishi Pajero, который впоследствии заметили работники ритуальных услуг. Машина была припаркована посреди могил, а неподалеку бегал голый мужчина, который успел повредить несколько захоронений. Прибывшие полицейские его поймали и задержали. Нарушитель не смог объяснить, с какой целью заехал на территорию кладбища, так как был пьян. На место также выехали сотрудники мэрии.

По данным Telegram-канала Baza, в момент инцидента во внедорожнике находились трое мужчин. Как сообщается, они выпили с утра, а затем решили проведать одну из могил. Водитель заявил стражам порядка, что оказался на территории кладбищенского комплекса случайно. Мужчина якобы не справился с управлением, съехав с дороги в канаву. Очевидцы утверждают, что голым по могилам бегал один из пассажиров, отцу которого и принадлежит Mitsubishi. Его, уже одетого, и его приятелей задержали, когда они шли в сторону дома.

Ранее на Ставрополье арестовали мужчину, который вместе с приятелями осквернил Вечный огонь.

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