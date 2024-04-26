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Украинский пленный рассказал, как ВСУ пытались устранить сдавшихся в плен сослуживцев

Пленный Иванащенко: ВСУ пытались атаковать дронами сдавшихся в плен сослуживцев

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Авдеевкой с помощью FPV-дронов пытались атаковать сдавшихся в плен сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко.

Он рассказал, что сдавшихся выводил российский спецназ. Пока украинцы бежали, по ним начали запускать FPV-дроны со стороны их же не сдавшихся сослуживцев. По его словам, группу из восьми человек пытались несколько раз атаковать двумя видами беспилотников.

«Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту — опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал. Ну и я побежал дальше. Мы уже в посадку забежали. <...> Этот дрон снова поднялся, развернулся и все-таки догнал меня прям в ногу», — рассказал пленный.

В итоге несколько сдавшихся получили травмы от этой атаки, но обошлось без потерь.

До этого экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал, что военнослужащим, как кадровым, так и ветеранам в отставке, предлагают большие деньги за бои на Украине в рядах ВСУ.

Ранее ВС РФ ударили по поезду ВСУ с личным составом.

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