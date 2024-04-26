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Российские военные уничтожили пункт с украинскими диверсантами

Марочко: в Харьковской области уничтожили базу украинских диверсантов

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Thomas Peter/Reuters

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, благодаря источникам стало известно, что в здании учебного заведения в населенном пункте Кирилловка Чугуевского района Харьковской области расположилось диверсионно-разведывательное подразделение, которое работало вдоль границы Белгородской области.

Он отметил, что по военному объекту нанесли удар высокоточным оружием.

До этого экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал, что военнослужащим, как кадровым, так и ветеранам в отставке, предлагают большие деньги за бои на Украине в рядах ВСУ. По словам экс-офицера, который в данный момент занимается поиском данных французских наемников на службе в ВСУ, государственные агенты Парижа могут находиться в рядах ВСУ еще с февраля 2022 года.

Ранее ВС РФ ударили по поезду ВСУ с личным составом.

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Операция на Украине
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