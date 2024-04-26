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«Тампа» Кучерова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

«Тампа» Кучерова проиграла «Флориде» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф

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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Флориде Пантер» третий матч в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Амали Арене» в Тампе, завершилась поражением хозяев со счетом 3:5.

В составе победившей команды голами отметились Мэттью Ткачук, который оформил дубль, Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур и Стивен Лоренц. Российский хоккеист Владимир Тарасенко набрал в поединке одно очко, отдав результативную передачу на Райнхарта. Ворота «Флориды» защищал российский вратарь Сергей Бобровский.

За «Тампу» шайбы забросили Стивен Стэмкос, Тайлер Мотт и Ник Пол. Российский нападающий Никита Кучеров записал на свой счет одно очко, выступив в роли ассистента для Стэмкоса. На воротах «Лайтнинг» стоял российский голкипер Андрей Василевский.

Таким образом, «Флорида» приблизилась к выходу в полуфинал Восточной конференции НХЛ, команда ведет серию со счетом 3-0. Следующий поединок, который может стать решающим, состоится в Тампе 28 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 00:00 по московскому времени.

Ранее была названа причина, по которой действующий обладатель Кубка Стэнли вылетит в первом раунде.

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