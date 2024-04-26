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Уровень воды опустился ниже опасного в Оренбургской области

На всем протяжении реки Урал в Оренбуржье вода опустилась ниже опасной отметки

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МЧС России

На всем протяжении реки Урал в Оренбургской области уровень воды опустился ниже опасной отметки в 890 см. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оренбургский Гидрометцентр.

По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 26 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 869 см, у Орска — 393 см, в селе Илек — 888 см. Уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 792 см. Опасным уровнем считается 890 см.

24 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. На нем присутствовали члены правительства РФ, руководители профильных министерств, главы регионов и муниципалитетов, пострадавших от наводнения, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства попросил федеральные, региональные и местные власти продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую помощь и реагировать на каждую жалобу и обращение граждан. Кроме этого, Путин поручил контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию в пострадавших регионах и не допускать скачков цен на товары первой необходимости. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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