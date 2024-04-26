В «Вашингтоне» рассказали, как нужно помочь Овечкину

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери, размышляя о форме российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, рассказал, как в клубе могут помочь ему начать забивать. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Я думаю, что мы должны лучше помогать ему, находить способы передать ему шайбу в определенных ситуациях. Нужно атаковать как можно чаще – сделать пару дополнительных шагов, давить, менять угол удара. У нас с ним было несколько хороших бесед о том, как он может попасть в центр площадки и чаще попадать в цель», — заявил специалист.

Овечкин не сумел набрать очков в двух матчах против «Рейнджерс». Вторая встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 24 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин одним словом оценил высказывания тренера о своей форме.