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Совершивших убийства в Херсонской области военных передали военной полиции

Задержанных по делу об убийстве 7 человек под Херсоном передали военной полиции

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Двух российских военнослужащих, задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники из местного отделения полиции и территориального отделения МВД.

Преступление произошло в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Часть тел были найдены еще 24 апреля. Их обнаружили в разных частях сел с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые тела были изуродованы огнем.

Одной из жертв оказалась глава сельской администрации Любовь Тымчак. По данным РИА Новости, задержанные хотели поселиться в Абрикосовке, но Тымчак им объявила, что пустых домов нет, после этого они убили ее.

В совершении преступления подозреваются военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев. По данным РБК, последний ранее был судим за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере, а также убийство. В 2021 году Кайгородцева осудили за кражу.

Оба задержанных признались, что совершили убийства в Херсонской области. У мужчин при задержании обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты. Гильзы, найденные в селе Абрикосовка были от автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ устроил самосуд над жителем Херсонской области из-за передачи информации ВСУ.

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