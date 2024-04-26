ВС РФ ударили по поезду ВСУ с личным составом

Координатор подполья на контролируемых Киевом территориях Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по поезду ВСУ при выгрузке личного состава. Его слова приводит РИА Новости.

«Удар был нанесен вчера в 16:40 по ж/д станции Балаклеи», — заявил он.

Балаклея находится в Изюмском районе Харьковской области Украины.

По словам Лебедева, точные потери ВСУ пока не известны, однако на место происшествия прибыло «много» бригад скорой помощи.

Также Лебедев сообщил о срыве ротации и снабжения ВСУ в результате удара ВС РФ по поезду ВСУ в момент разгрузки железнодорожного состава вечером 25 апреля. Аналогичные удары были произведены по железнодорожным станциям в городе Смела в Черкасской области Украины и в поселке городского типа Боровая в Харьковской области.

24 апреля Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по общежитию ВСУ в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.