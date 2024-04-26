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Российский депутат предложил переименовать коктейль «Кровавая Мэри»

Депутат Шеремет предложил переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь Байдена

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Leah Millis/Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать популярный коктейль с томатным соком «Кровавая Мэри» в честь президента США Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что коктейль по одной из версий получил свое название в честь английской королевы Марии I Тюдор, которая у многих ассоциируется с кровавыми расправами. В настоящее время, считает депутат, такая ассоциация проводится с американским лидером.

«Вклад Байдена в дело нового витка гонки вооружений, поддержки и развития терроризма в мире сложно переоценить», — пояснил Шеремет.

Он отметил, что Байден унизил свою страну и развеял миф о демократических ценностях США. Парламентарий предложил назвать напиток «Кровавый Джо».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден ненавидит и еврейский народ, и палестинцев. По его словам, Байден испытывает ненависть к Израилю и еврейскому народу. При этом, подчеркнул экс-президент, проблема заключается в том, что нынешний хозяин Белого дома еще больше ненавидит палестинцев и поэтому просто не знает, что следует делать.

Ранее глава МИД КНР рассказал, чем обернется конфликт США и Китая.

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