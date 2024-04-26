Колосков отказался назвать футболом матч между ЦСКА и «Спартаком»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал игру перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком», назвав это дерби худшим. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел. Казалось бы, две команды, которые претендуют на высокие места, но футбола просто не было! То, что было на поле, нельзя назвать футболом. Вообще ни одного разумного действия на поле, за 96 минут два неопасных удара по воротам», — заявил Колосков.

25 апреля ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее в «Спартаке» заявили, что не обращают внимания на судейство в игре против ЦСКА.