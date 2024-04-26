«Газпром» отчитался о рекордных поставках газа на внутренний рынок

За осенне-зимний период «Газпром» увеличил свои поставки на 5% на фоне показателей прошлого отопительного сезона, что стало рекордным показателем. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

В пресс-службе компании отметили, что развивающаяся мощность подземных хранилищ газа (ПХГ) помогла достичь таких показателей. В российских хранилищах создали максимальный оперативный резерв газа в 72,842 млрд куб. м. Рекордный уровень в 858,8 млн куб. м достигли в показателях потенциальной максимальной производительности ПХГ в сутки.

Также в компании добавили, что повышенный спрос на российский газ за осенне-зимний период зафиксировали и за рубежом, в частности, в Китае и Узбекистане. В период с ноября 2023 года по февраль 2024-го суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» обновили исторический рекорд 11 раз.

До этого правление «Газпрома» решило увеличить резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 73,034 млрд кубометров зимой 2024-2025 годов.

Ранее стало известно, что в ЕС угрожают Германии иском из-за российского газа.