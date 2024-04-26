На «АвтоВАЗе» рассказали об уровне готовности Lada Iskra

Готовность новой модели Lada Iskra оценивается в пределах 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Уровень готовности можно оценить в пределах 80%. То есть мы видим, что собираются и свариваются корпуса. И, конечно, впечатляет, радует, что в столь короткие сроки нам удалось добиться суверенитета над этой новой глобальной платформой, включив ее в перечень базиса для развития продуктовой линейки нашего «АвтоВАЗ», — отметил он.

По его словам, серийный выпуск автомобилей Lada Iskra начнется в начале 2025 года.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Полная гамма кузовных модификаций новинки включает три версии. Их изображения уже опубликовал Роспатент. Как рассказывал глава компании Максим Соколов, Lada Iskra будет продаваться параллельно с Granta. Вторую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

Ранее сообщалось, что новая Lada Iskra получит атмосферный двигатель и вариатор.