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В США ищут военных операторов для работы в России

В США ищут операторов c опытом участия в боевых действиях для работы в России

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Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Неназванная американская медиакомпания ищет операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России, одно из требований к кандидатам — умение пользоваться приборами ночного видения. Об этом сообщает РИА Новости.

В объявлении не указано конкретное место работы будущих сотрудников: в зоне боевых действий или нет. Сказано только, что работникам предстоит освещать некие операции в различных районах России. Зарплата — $700 в день с покрытием расходов.

Помимо опыта работы оператором в зонах боевых действий от кандидатов требуется умение пользоваться приборами ночного видения, приличная физическая форма, чтобы легко было передвигаться в 20-килограммовом бронежилете. Предпочтение будет отдаваться операторам, служившим в американской армии, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран. Также необходимо владеть русским и английским языками.

По данным агентства, вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно ищет сотрудников, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что американский Госдеп потратит $1 млн на изучение «влияния РФ» на союзников США.

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