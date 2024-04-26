На Украине арестовали министра

Суд арестовал бывшего министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского. Об этом сообщает украинское издание «РБК.Украина».

По решению высшего антикоррупционного суда он был арестован с возможностью освобождения под залог в размере 75 млн гривен ($1,89 млн).

Сольского подозревают в незаконном владении участком государственной земли стоимостью 291 млн гривен ($7,34 млн) и в попытке завладеть другим земельным участком стоимостью 191 млн грн ($4,82 млн) в Сумской области Украины.

25 апреля Сольский подал в отставку на фоне уголовного дела.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на компанию «Опендабот» сообщало, что Львовская область Украины третий год подряд возглавляет рейтинг коррупции регионов страны. В 2023 году во Львовской области было зафиксировано 192 случая коррупционных правонарушений. На втором месте — Киевская область, на третьем — Одесская. В Киеве было раскрыто 137 коррупционных нарушений.

Самым распространенным коррупционным нарушением стала взятка за действие или бездействие представителя власти.

Ранее на Украине суд арестовал экс-депутата Пашинского, подозреваемого в краже нефти.