Стало известно, какой кешбэк нужен россиянам

Большинство россиян – 68% – предпочитают минимальный кешбэк рублями повышенному с бонусами. Это следует из опроса, проведенного банками ВТБ и «Открытие». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Что такое кешбэк Кешбэк — это возврат части денег, потраченных на покупку товаров или услуг. Кэшбэк обычно предоставляется в виде процента от суммы покупки, который начисляется на банковскую карту.



Как работает кэшбэк:



1. Покупатель совершает покупку, используя карту, поддерживающую кешбэк.

2. Банк, предоставляющий кешбэк, начисляет на счет покупателя часть потраченной суммы в виде бонусов, баллов или реальных денег.

3. Накопленные бонусы или баллы можно использовать для оплаты будущих покупок, получения скидок или вывода на банковский счет.

Возможность конвертировать вознаграждение в рубли — наиболее приоритетный критерий для выбора программы лояльности, так считает 54% респондентов. Широкий набор товаров и услуг, на которые можно потратить вознаграждение, выберут 20%. На срок действия бонусов в первую очередь обратят внимание 14%, величина бонусов приоритетна для 12%.



Самые востребованные категории для кешбэка у россиян — супермаркеты (59%), ЖКХ (53%) и аптеки (48%). Кешбэк за покупки на маркетплейсах интересует 35% опрошенных, за покупку одежды, обуви и аксессуаров – 32%, АЗС и товары для авто — 28%. Почти треть россиян (27%) хотели бы получать вознаграждение за все траты по карте, даже если процент будет минимальным.

42% респондентов хотели бы конвертировать кешбэк в деньги. 32% предпочли бы потратить кешбэк на повышенные скидки для покупки товаров и услуг. Потратить накопленные начисления на товары для дома и дачи планируют 31%, на АЗС и товары для авто – 24%, на различные товары и технику – 23%. Перевести бонусный баланс для оплаты кредитных продуктов хотели бы 13%, купить инвестиционные продукты – 7%. Потратить бонусы на благотворительность готовы 6% участников опроса.



В данный момент 21% опрошенных активно пользуются повышенным кешбэком от партнеров. 25% пробовали несколько раз, 12% хотели бы впервые воспользоваться программой лояльности. Треть россиян хотели бы поучаствовать в промоакции от банков с возможностью выиграть повышенное вознаграждение в категории. 42% участников опроса не против воспользоваться такой акцией, но только если категория кешбэка будет актуальной для них.

Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» в период с 15 по 22 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.

Ранее россияне назвали желаемую сумму пассивного дохода.