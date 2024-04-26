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Россия призвала США без предубеждений отнестись к проекту ее резолюции по космосу

Рябков: РФ призывает США без предубеждений оценить проект резолюции по космосу

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MFA Russia/Global Look Press

Россия просит США без предубеждений отнестись к проекту ее резолюции в Совете Безопасности ООН по проблеме вооружений в космосе. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

На этой неделе дипломат сообщил, что РФ в ближайшее время внесет свой проект резолюции СБ ООН по проблеме оружия в космосе. Один из пунктов в нем будет содержать призыв всем государствам приступить к переговорной работе над юридическим инструментом, не позволяющим гонку вооружений в космическом пространстве.

Рябков уточнил, что консультирование предполагается и с США, как с постоянным членом Совбеза ООН.

Комментируя американо-японский проект резолюции по космосу, дипломат отметил, что для России оказалась неприемлемым в нем вычленение только одного из элементов гораздо более широкой задачи недопущения размещения ударных средств в космосе, недопущения гонки вооружений.

Кроме того, проект Японии и США был вброшен в Совбез в обход конференции по разоружению, комиссии по разоружению, комитета по космосу. Таким образом Соединенные Штаты создавали бы прецедент фиксации обязывающей нормы через решение Совбеза, а не путем переговоров между всеми заинтересованными сторонами, заявил Рябков.

Российский проект будет широкоохватный и всеобъемлющий. Поэтому Россия призывает США без предубеждений и без каких-то геополитических предпочтений заняться серьезным переговорным процессом по этому проекту, добавил замглавы МИД РФ.

Ранее США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе.

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