В МИД КНР назвали спокойной ситуацию вокруг Тайваня

Глава МИД КНР Ван И назвал ситуацию в Тайваньском проливе спокойной, но указал на дестабилизирующее влияние извне в регионе. Текст письменного интервью дипломата для катарского издания Peninsula размещен на сайте МИД КНР.

«Существуют серьезные вызовы. Среди них наибольшие проблемы связаны с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с вмешательством внешних сил», — заявил он.

При этом министр напомнил, что «Тайвань был неотъемлемой частью Китая с древних времен» и Каирская декларация 1943 года предполагала возвращение Тайваня КНР после его оккупации Японией.

«Вопрос Тайваня полностью является внутренним делом Китая, и то, как добиться воссоединения родины, является делом китайского народа по обе стороны Тайваньского пролива», — подчеркнул дипломат.

До этого конгресс США выделил $8 млрд военной помощи союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

31 декабря 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее в Китае ответили на выделение помощи США Тайваню.