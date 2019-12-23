В Минкомсязи отчитались об учениях по устойчивой работе рунета

Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов заявил, что первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета показали готовность эффективно реагировать на угрозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что органы власти и операторы связи готовы к эффективному реагированию на угрозы.

Минкомсвязь совместно с другими органами власти и операторами провели всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета, «интернета вещей» и связи общего пользования.

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