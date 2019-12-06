В Совфеде оценили идею верифицировать авторов комментариев в онлайн-СМИ

Член Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Ольга Ковитиди назвала верификацию авторов комментариев в онлайн-СМИ важной составляющей общественных межличностных отношений. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, благодаря верификации общение в интернете станет открытым, прозрачным и демократичным.

Ковитиди считает, что этот процесс позволит избежать необоснованного негатива и понять характер комментатора.

Сенатор отметила, что предложение является полезным и интересным.

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