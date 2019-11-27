Россиян предупредили об активности мошенников в «Черную пятницу»

Роскомнадзор предупредил об активности интернет-мошенников в связи с акцией «Черная пятница». Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

В ведомстве отметили, что мошенники собирают персональные данные.

Так, в сети появились «лендинговые» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом распродаж незаконно собирают персональные данные — ФИО, почты, телефона, реквизитов.

Основной целью сбора данных является сбор базы данных для рассылки спама, а также кражи данных банковских карт.

Как правило, мошенники регистрируют похожие на настоящий сайт домены, чтобы ввести покупателя в заблуждение и используют логотипы известных брендов.

Специалисты советуют обратить внимание на наличие SSL сертификата. На страницах с вводом личной информации сайты используют шифрование SSL «https://». Если сайт банка или авиакомпании начинается на «http://», это повод усомниться в оригинальности страницы.

Также советуют обратить внимание на другие ссылки на странице — при переходе на них не должна выдаваться ошибка.

Кроме того, по закону при сборе и обработки личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию.