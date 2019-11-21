ФАС объяснила необходимость предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что предустановка российского ПО на смартфоны и компьютеры расширит возможности выбора для пользователей, передает РИА «Новости».

В ФАС добавили, что мера также поддержит российские компании, а также соответствует зарубежным тенденциям в этой сфере.

«Тот законопроект, который принят, мы считаем правильным. Мы считаем, что возможности выбора расширятся. Это хорошо», — отметил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).

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