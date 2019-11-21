Apple подала в суд на российский патент о функции экстренных вызовов
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Американская компании Apple подала в суд по интеллектуальным правам на Федеральную службу по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы на сайте суда.
Уточняется, что данный патент был зарегистрирован в 2013 году.
В нем идет речь о вывозе экстренных служб на мобильном телефоне даже в той ситуации, когда на смартфоне нет денег для совершения вызова и SIM-карты.
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