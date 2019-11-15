Минюст включил «Север.Реалии» в реестр СМИ-иноагентов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов информационный ресурс «Север.Реалии», сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ресурс является медиапроектом «Радио Свобода».

«Пятнадцатого ноября Минюстом России информационный ресурс «Север.Реалии» включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», — подтвердили в ведомстве.

Как заявили в ведомстве, решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы материалов о фактах вмешательства во внутренние дела России.

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