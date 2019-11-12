В работе Facebook произошел сбой

В работе социальной сети Facebook произошли сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector за 12 ноября.

Проблемы в работе сайта отмечают пользователи со всего мира. Больше всего сбои затронули США, Великобританию, Перу, Нидерланды, Польшу, Мексику и Бразилию.

В России с проблемами столкнулись пользователи Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство испытывает трудности с доступом к сайту.

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