Поисковикам в России дадут шесть часов на удаление пиратского контента

В России хотят запретить поисковым системам отображать ссылки, в которых содержится пиратских контент и удалять их в течение шести часов. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как отмечается, Роскомнадзор и крупные российские теле- и интернет-копании подготовили совместные поправки в закон «Об информации». Согласно предложенным изменениям, теперь поисковики будут обязаны оперативно удалять пиратский контент и правообладателям не потребуется для этого обращаться в суд.

Планируется, что одобренные Роскомнадзором компании будут вести в реестрах учет пиратских ссылок и требовать, чтобы поисковые системы в течение 10 дней подключились к нему и за шесть часов удалили ссылки с незаконным контентом.

По некоторым данным, эти поправки в закон уже направлены на согласование в администрацию президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что поисковики и правообладатели заключили меморандум о борьбе с пиратством.